È allarme furti a Benevento nei bar del centro storico. L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì quando ignoti hanno fatto irruzione in una storica attività di corso Garibaldi, il bar Le Trou. I malviventi hanno sfondato con un mattone la vetrata d'ingresso dell'esercizio commerciale, portando via il registratore di cassa con all'interno circa seicento euro. Proprio il registratore di cassa, successivamente, sarebbe stato ritrovato dalla proprietaria del locale nella vicina via Verdi, uno dei vicoletti della buffer zone, a pochi metri dalla nota attività commerciale. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volante della Questura di via De Caro, per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del raid criminale. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, erano da poco passate le 4 quando i ladri avrebbero raggiunto corso Garibaldi per assaltare il bar, ubicato nei paraggi della centralissima piazza Santa Sofia.

Nonostante le presenze di telecamere di videosorveglianza nell'area e l'allarme sonoro rapidamente scattato, i malviventi sono stati rapidissimi per evitare di essere bloccati sul fatto, impossessandosi del registratore di cassa collocato all'interno del bar ma tralasciando l'altra merce che era nel locale. Pertanto, all'arrivo degli agenti, gli autori del colpo si erano già dileguati. Ora gli investigatori stanno analizzando le registrazioni per identificare i responsabili e stabilire, inoltre, se ci possa essere un legame tra questo recente episodio e altri furti simili avvenuti nella stessa zona nelle settimane precedenti. Infatti, si tratta del secondo furto con scasso registrato nell'area negli ultimi 7 giorni. Nella precedente occasione fu tratto in arresto un 41enne del posto che mandò in frantumi la vetrata dell'ingresso di un noto bar ubicato a piazza Risorgimento e, dopo aver forzato il registratore di cassa, sottrasse la somma di 110euro, dandosi poi alla fuga.

L'uomo però fu individuato, dichiarato in stato di arresto e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Eppure il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: i malviventi utilizzano un mattone per sfondare le vetrate dei locali e una volta all'interno, mirano direttamente ai registratori di cassa. Una tecnica che ricorda molto quella utilizzata una settimana fa a piazza Risorgimento. L'obiettivo in tutti i casi, poi, è stato sempre il registratore di cassa, a riprova che ad operare sono malavitosi locali che si accontentano di bottini magri e che probabilmente, data la ripetitività dei furti, hanno una buona conoscenza del luogo, dei locali e dei sistemi di allarme. Preoccupati per la frequenza di questi furti i titolari e gestori di altre attività commerciali della zona, che chiedono urgentemente un intervento più incisivo da parte delle autorità.

«Si prova impotenza, ci si sente poco sicuri - spiega Fabio Corso, giovane imprenditore che proprio nel centro storico ha aperto il caffè letterario "Il Funambolo" - anche perché, purtroppo, mancano delle leggi chiare e certe che facciano finire in prigione gli autori dei furti e questo non ci fa lavorare tranquilli. Siamo aperti da pochi mesi e non nego che quando chiudo la serranda la notte c'è un po' di paura». Gli fa eco un altro imprenditore locale. «Siamo alla deriva totale. Chiediamo una maggiore attenzione nei confronti della questione sicurezza» afferma Giuseppe Mignone, titolare della vineria Frittole. «Sicuramente sono persone che conoscono bene la zona. Servirebbe qualche controllo in più da parte delle forze dell'ordine» dice Alessio Aquino, da anni dipendente di «Caruso wine bakery». «Solo poche settimane fa mi hanno rubato una bici elettrica che avevo nel deposito del mio locale racconta Rosa Razzano, titolare di Eskimo il tutto in pieno giorno».