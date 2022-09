Maxi centrale a turbogas: il ministero accelera l'iter, barricate di Asi e Rocca

«In predisposizione provvedimento». Tre parole, ma più che sufficienti per dare la misura della decisa accelerazione impressa dal ministero della Transizione ecologica al dossier Luminosa. La richiesta avanzata dalla società milanese per la realizzazione di una centrale termoelettrica turbogas da 400 megawatt a Ponte Valentino procede spedita verso il verdetto. Gli uffici romani stanno per pronunciarsi in merito alla «Istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale» dell'impianto previsto alla confluenza tra Tammaro e Calore. Lo si evince dalla modifica dello stato della procedura pubblicato nella piattaforma ufficiale del ministero, passato due giorni fa dalla «Istruttoria tecnica della Commissione Via» alla attuale dicitura «in predisposizione provvedimento».





Pronunciamento che rappresenterà con ogni probabilità il bivio conclusivo del lunghissimo e travagliato iter autorizzativo partito nei primi anni Duemila. L'eventuale dichiarazione di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale del nuovo progetto presentato da «Luminosa energia» allungherebbe sensibilmente i tempi rispetto alla scadenza ultima per l'avvio dei lavori fissata al 29 ottobre dal decreto 31 luglio 2020 del ministero Sviluppo economico. Ma se, invece, i tecnici del Mite dovessero ritenere non necessario l'espletamento di una nuova Via, considerando sufficiente e ancora valido il nulla osta ottenuto da Luminosa nel lontanissimo 2008, la megacentrale si avvierebbe spedita verso il traguardo, con tutto il suo carico di timori per le ricadute ambientali e produttive che sono stati espressi ieri dai candidati alle Politiche.

L'accelerazione della procedura genera forti perplessità nella palazzina direzionale di Ponte Valentino. Il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone rivela: «A tutt'oggi, né il ministero per la Transizione ecologica, né l'azienda, ci hanno trasmesso alcuna comunicazione in merito alla nuova articolazione progettuale. L'Asi ha espresso la più netta contrarietà nell'ambito della procedura di Riesame della Autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla proponente nel febbraio 2021. Il Consiglio provinciale votò all'unanimità contro l'insediamento della centrale turbogas sulla scorta dello studio effettuato dal professor Francesco Pepe dell'Università del Sannio. Fu evidenziata la vetustà dell'ipotesi avanzata da Luminosa, sicuramente non allineata alle migliori tecniche produttive sul piano ambientale. Ora, a quanto pare, si sta tentando la strada dell'aggiornamento progettuale con installazione di una turbina di nuova generazione. Ipotesi - puntualizza Barone - che però al Consorzio non è stata mai notificata».

Il presidente dell'Asi solleva quindi un tema cruciale: «Ad oggi, Luminosa energia non ci ha presentato alcuna richiesta di lotti per l'insediamento. Quello detenuto in precedenza, in virtù di una vecchia assegnazione, è stato oggetto di una transazione della quale l'azienda ha beneficiato. È tuttora pendente, peraltro, un contenzioso attivato dalla stessa Luminosa in merito alla modifica della pianificazione urbanistica da parte del Comune in epoca Pepe. È pur vero che all'epoca fu posto dal ministero un vincolo preordinato all'esproprio, ma il contesto alla base della norma (decreto 7/2022 cosiddetto Sbloccacentrali, ndr) è totalmente cambiato. Pertanto - conclude Barone - fatico a comprendere come i proponenti pensino di insediarsi nel perimetro Asi». Disorientamento anche in Provincia dove il neopresidente Nino Lombardi sta esaminando il dossier: «Sono orientato a convocare il Consiglio sulla questione - anticipa - Ci siamo già espressi chiaramente lo scorso anno con deliberazione unanime di contrarietà. Ma alla luce della nuova proposta, probabilmente sarà opportuno un ulteriore pronunciamento».