Il biglietto integrato che garantisce la possibilità di viaggiare liberamente su un ampio numero di mezzi di aziende aderenti e su un territorio p iùesteso sta iniziando a prendere piede anche in città ed in provincia. La conferma arriva dall'adesione dell'azienda beneventana di trasporto pubblico «Mazzone Viaggi» che ha firmato l'apposita convenzione che consente di ampliare la comunità tariffaria di UnicoCampania.

In questo modo, gli utenti in possesso di titoli di viaggio integrati potranno usufruire anche dei servizi di trasporto dell'azienda, come già avviene per quelle che fanno parte della compagine consortile. La Mazzone svolge il servizio pubblico di linea tra Apollosa, frazione San Giovanni, Epitaffio e Benevento. Il Consorzio mette a disposizione del nuovo convenzionato un know-how costruito in oltre vent'anni di gestione del sistema tariffario in Campania; il collegamento al Sistema di Vendita Regionale nonchè i canali di vendita dei titoli di viaggio (B2C, APP Unicocampania, Punto LIS) che renderanno semplice ed immediato reperire anche i titoli di viaggio aziendali di Mazzone Viaggi. Infine, il servizio di monitoraggio, con le indagini statistiche realizzate dal Consorzio.

«E' importante che un'azienda sannita con una storia e una tradizione di rilievo che garantisce un servizio insostituibile nel collegamento con la città entri in UnicoCampania ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella -. L'ingresso di Mazzone Viaggi nella comunità tariffaria di UnicoCampania garantirà ai viaggiatori vantaggi concreti sia sul piano economico che logistico. Dobbiamo continuare a sostenere e incoraggiare l'iniziativa privata nel settore del trasporto e in particolare nel Sannio. Pur con sacrifici facilmente immaginabili per via di numeri e volumi non certo paragonabili ad altre realtà, sono anche queste realtà medio-piccole a garantire il fondamentale collegamento che fa da collante tra le diverse realtà della provincia e tra queste e la città di Benevento».

Il presidente di UnicoCampania Gaetano Ratto auspica l'adesione anche da parte di altre aziende del settore del Sannio.

«Il Consorzio è sempre pronto ad accogliere nuove aziende al proprio interno perché l'ampliamento della comunità tariffaria va sempre a vantaggio dell'utenza, rendendo il titolo integrato una sorta di passepartout per l'offerta di trasporto pubblico della Regione. Diamo, così, attuazione al dettato della Legge Regionale che ha, di recente, indicato l'integrazione tariffaria tra i principi cardine del Trasporto Pubblico Locale in Regione Campania». Con un solo biglietto, in pratica e con evidente risparmio economico si potrà usufruire di maggiori servizi. Il sistema tariffario integrato regionale garantisce maggiore mobilità e darà nuovi benefici ai viaggiatori. Ad Apollosa, intanto, nelle prossime settimane su iniziativa del sindaco Danilo Parente verranno installate le paline per indicare le singole fermate del pullman e su ognuna di esse verrà inserito un QR code che consentirà di avere sempre l'orario aggiornato delle corse e la possibilità di scaricare l'app ufficiale di UnicoCampania dove acquistare il biglietto. Questo semplificherà e renderà più pratico l'utilizzo del servizio di trasporto. Con un carovita sempre più pressante, con il prezzo del carburante alle stelle, con una viabilità sempre più congestionata di auto, l'autobus è diventato un mezzo di trasporto, da riportare al centro della vita quotidiana soprattutto per lavoratori e studenti pendolari.