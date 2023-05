Mc Donald's si avvia a siglare la propria doppietta. Metafora calcistica ispirata dalla location scelta per l'apertura del secondo punto vendita cittadino del noto brand della ristorazione veloce, la rotonda degli Atleti che fronteggia lo stadio Vigorito. Apertura adesso molto più vicina dopo il via libera incassato dal progetto nella giornata di giovedì in sede di conferenza di servizi. L'appuntamento si è svolto in modalità sincrona con la partecipazione degli uffici comunali delle Attività produttive e della Mobilità, e degli altri enti coinvolti nelle autorizzazioni.

I proponenti dovranno adesso versare gli oneri concessori quantificati in 25mila euro, e attendere il rilascio del Provvedimento unico autorizzativo da parte del Comune.

Un intervento che conta di calamitare le attenzioni di un'area popolosa della città, il rione Libertà, ma che è facilmente raggiungibile anche dalla valle Caudina, dal Casertano e, sull'altro versante, dai paesi dell'hinterland e della prima fascia irpina cui si accede tramite il raccordo della A16. Localizzazione peraltro a brevissima distanza dallo stadio che, alterne fortune calcistiche a parte, può garantire un significativo volano di utenza. Valutazioni commerciali che hanno indotto la compagine imprenditoriale a formulare una nuova proposta per il capoluogo sannita, dopo quella insediatasi nel dicembre 2019 tra via Nenni e via Vetrone, nella zona alta della città.

Le proiezioni di fatturato, dunque, non temono il rischio di un flop, né che le due strutture finiscano per rubarsi reciprocamente clientela.

Anche in questo secondo caso si tratterà di un McDrive, la formula già prescelta per il ristorante di via Vetrone, con accesso e ritiro di cibo e bevande senza scendere dall'autovettura. Secondo le mappe depositate in sede di richiesta, al fast food si accederà in auto da Rotonda degli Atleti, mentre l'uscita sarà su via Casselli in prossimità di un megastore di ortofrutta. L'area oggetto di intervento, attualmente inutilizzata, potrà disporre di 3.000 metri quadrati esterni per la marcia carrabile dei mezzi, cui si aggiungono i 400 metri quadrati per i posti a sedere al coperto. Nel piazzale interno verranno realizzati anche 40 posti auto per il consumo facoltativo in loco. Si prevedono tempi "fast" anche per la realizzazione dei lavori e l'apertura al pubblico. Fa fede in tal senso la estrema celerità con la quale fu issata tre anni fa la struttura tra via Nenni e via Vetrone: iniziati il 3 ottobre 2019, il McDrive servì il primo panino all'antivigilia di Natale dello stesso anno. Poco più di due mesi di cantiere si prevede saranno necessari anche per il nuovo plesso di Santa Colomba, ma per far scattare il conto alla rovescia bisognerà ottenere il rilascio del provvedimento unico che comunque non dovrebbe farsi attendere a lungo. «Benevento continua a essere attrattiva sul piano commerciale e di offerte dedicate particolarmente a un target giovane - commenta l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone -. Se marchi di primaria importanza scelgono la nostra città per insediarsi, persino laddove sono già presenti, vuol dire con ogni evidenza che Benevento viene percepita anche all'esterno come una piazza attraente e accogliente. Chiaramente avremo cura che anche questo intervento si coniughi nel modo giusto negli equilibri cittadini».

Da tenere sotto osservazione in particolare l'aspetto relativo alla viabilità, proprio alla luce del precedente di via Vetrone - via Nenni che ancora oggi, a distanza di tre anni, continua a provocare qualche grattacapo in termini di razionalizzazione delle correnti di traffico. Difficoltà che sembrano però evitabili nel caso in questione, grazie all'ampia viabilità di accesso e uscita al fast food tra rotonda degli Atleti e via Casselli.