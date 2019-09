CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Pepe, uno dei tecnici della ditta Rem, ha tirato un sospiro di sollievo, dopodiché avrebbe voluto persino brindare. A spumante, ovviamente, tenuto conto che McDonald's impiegherà prodotti italiani per l'80% degli alimenti fast food. La giunta comunale aveva appena licenziato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata con valore di permesso di costruire, comparto edificatorio sito tra via Nenni, via Petrone e via Pascoli, nella zona alta della città. La soddisfazione dei proponenti era più...