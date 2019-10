Martedì 8 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Lo sbarco di McDonald’s in città, con i lavori in corso e i primi panini previsti entro Natale, non accende i riflettori esclusivamente sull’importanza dell’insediamento o sulla crescente attesa dei «golosi» per assaggiare i celebri menù e prodotti di punta della celebre catena specializzata nel fast food. La scelta di McDonald’s di arricchire la sua diffusione capillare aprendo un ristorante anche a Benevento sposta inevitabilmente i riflettori sulle ricadute occupazionali dell’insediamento. Sono già partite, infatti, le selezioni online per individuare i candidati in corsa per i 40 nuovi posti di lavoro offerti dall’azienda in città. I «casting» delineeranno la rosa dei candidati che potranno partecipare alla nuova tappa cittadina del «McItalia Job Tour», l’evento itinerante targato McDonald’s di selezione del personale promosso per le nuove aperture sul territorio nazionale. «Un momento importante, che McDonald’s – precisano dall’azienda - dedica alla ricerca di persone dinamiche e con voglia di mettersi in gioco, affinché diventino parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo».