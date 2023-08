Ritorna Medievalia a Faicchio: le contrade pronte ad aggiudicarsi il palio di San Giovanni

Torna nella splendida cornicce del Castello di Faicchio «Medievalia»: dal 24 al 27 agosto il borgo sannita si prepara a festa per la sfida che attende le contrade, pronte ad aggiudicarsi il Palio di S. Giovanni. Quest’anno l’evento si arricchisce di nuove storie e personaggi; infatti, dopo le ombre della pestilenza e le tensioni che hanno segnato il lungo periodo di clausura, un Mago giunge in aiuto del duca Gabriele De Martino per risollevare la popolazione.

In questa edizione l’obiettivo è chiaro: infondere una rinnovata energia alle atmosfere medievali che attraverseranno il paese, in una narrazione avvincente che intreccia fantasia e contemporaneità. Musici, sbandieratori di Firenze, arcieri e spadaccini sono solo alcuni dei personaggi che animeranno le giornate di festa dell’antico borgo medievale. I piatti tipici della tradizione faicchiana allieteranno i palati dei visitatori e la musica dei “Giullari di spade” animerà le strade del borgo.

Non mancheranno esperienze per grandi e piccoli, come i giochi del “lunapark medievale”, curato dall’Associazione “Vita Antiqua” (presente il sabato e la domenica), il tiro con l’arco, proposto dalla locale compagnia storica “Arcieri del Titerno” e l’accampamento d’arme della Compagnia “La Rosa e la spada”(il venerdì e il sabato). Il tutto si chiuderà la domenica sera con l’incantevole incendio del castello, organizzato dall’amministrazione comunale, che suggellerà la fine di Medievalia e della festa patronale di San Giovanni Battista.