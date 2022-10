Mega centrale turbogas c'è lo stop ministeriale: «Servono nuove verifiche»

No alle scorciatoie. L'eventuale autorizzazione alla centrale turbogas di Ponte Valentino dovrà passare attraverso le maglie della Valutazione di impatto ambientale. Arriva un brusco stop alle velleità di Luminosa, megaimpianto produttivo di energia elettrica proposto dalla società milanese controllata dagli svizzeri della Bkw. Con provvedimento del 7 ottobre notificato ieri, il ministero della Transizione ecologica ha decretato lo svolgimento di una nuova procedura per la Valutazione di impatto ambientale. Bocciata di fatto l'istanza presentata lo scorso 21 aprile da «Luminosa energia srl» che puntava alla non assoggettabilità a Via del progetto denominato «Miglioramento energetico-ambientale con turbina a gas di classe F di ultima generazione, e adeguamento alla nuova pressione di fornitura del metano dalla rete Snam».



Le motivazioni alla base del pronunciamento si presentano particolarmente cogenti, unendo aspetti meramente tecnici a rilievi sostanziali che potrebbero preludere a un definitivo diniego. Il decreto firmato dal Direttore generale delle Valutazioni ambientali del Mite Gianluigi Nocco fa proprie le risultanze della Commissione tecnica di verifica dello stesso dicastero, smascherando l'approccio riduzionista dei rischi prospettato da Luminosa: «Il nuovo progetto - recita il provvedimento - si configura come un impatto aggiuntivo sia sulla salute che sulle altre componenti esaminate, e non, come descritto dal proponente (Luminosa energia, ndr), un intervento migliorativo rispetto alla situazione esistente. Per comprendere il reale impatto sulla popolazione del nuovo progetto va fatta una Valutazione di impatto sanitario, come previsto dal decreto 104/2017».

I tecnici del ministero fanno notare poi come «il quadro della qualità dell'aria, dal momento della valutazione dell'impianto autorizzato (2008), è significativamente mutato, così come sono mutati i riferimenti normativi, gli scenari emissivi e le politiche di riduzione. Le emissioni dell'impianto, di fatto, peggiorano l'attuale quadro della qualità dell'aria». Un terzo e per niente trascurabile motivo di perplessità risiede nell'alluvione del 2015 che devastò gli stessi luoghi che oggi dovrebbero vedere nascere la megacentrale da 400 megawatt, alla confluenza tra Tammaro e Calore: «L'autorizzazione dell'Autorità di bacino allora competente - scrive il ministero - risale al 2004, ed è evidente che essa debba essere rinnovata alla luce delle riperimetrazioni e dell'evento alluvionale dell'ottobre 2015 preso a riferimento dalla Autorità di bacino del Distretto dell'Appennino meridionale per la proposta di modifica delle fasce di pericolosità idraulica contenute nel Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni».

Ma non è tutto. Secondo l'ente romano «devono essere aggiornati gli accertamenti sui pozzi dell'area Asi al fine di verificarne le caratteristiche chimico-fisiche in quanto risalgono a febbraio 2009 e gennaio 2010», così come richiedono un upgrade «le indagini geognostiche eseguite nel sito della centrale nel 2009». «Il progetto - conclude il decreto del Mite - produrrà nuovo consumo di suolo, frammentazione e frazionamenti del mosaico territoriale agrario, oltre a disturbo e produzione di notevoli quantità di emissioni per l'uso di materiali e per il cantiere».



Pronunciamento accolto con soddisfazione dal gruppo del Pd alla Provincia: «Si rivelano fondate - commenta il capogruppo Giuseppe Ruggiero - le perplessità da noi sollevate formalmente in merito al progetto, palesemente non rispondente alle autorizzazioni ricevute illo tempore. L'assoggettamento alla Via disposto dal ministero rappresenta un passo molto importante che fa giustizia di tante, troppe lacune». In tal senso si erano mosse, come anticipato, anche le aziende del comparto food operanti a Ponte Valentino, a partire da Rummo e Nestlé.