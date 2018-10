Martedì 2 Ottobre 2018, 08:00

Primo giorno di mensa scolastica e i pasti serviti nei plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primi grado di Benevento hanno già sfiorato quota 1.100. «Il numero definitivo lo potremo dare solo a fine settimana – dice l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete -, quando avremo la stabilizzazione degli aderenti». La Del Prete sapeva, quando ha minacciato le dimissioni qualora il servizio non fosse partito ieri, che la refezione sarebbe stata sin dall’inizio sostenibile sul piano finanziario. Gli 875 pasti, individuati come soglia minima prevista nel capitolato d’appalto, affinché il Comune non dovesse rimetterci per indennizzare la ditta, era una quota che poteva essere centrata e pure ampiamente superata.