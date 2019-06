Servizio mensa, parte campagna per recuperare i crediti

Lunedì 3 Giugno 2019, 21:35

BENEVENTO - «Il servizio di ristorazione scolastico, ormai normalizzato e garantito dall'amministrazione comunale a sostegno dei corsi scolastici a tempo pieno e dei percorsi educativi alimentari, com’è noto è stato informatizzato, al pari delle modalità di pagamento, al fine di renderlo più efficace dal punto di vista amministrativo». E' l'assessora comunale all'Istruzione, Rossella Del Prete, a lanciare un appello: «Il Comune ha, pertanto, la necessità di recuperare prioritariamente i crediti non ancora riscossi. A tal proposito - spiega - è stata quindi avviata una campagna di sollecito via sms per il pagamento del debito residuo. I genitori che risultano morosi dovranno, conseguentemente, procedere al versamento del debito mediante il sistema PagoPA (App spazio scuola) secondo i canali di pagamento previsti. In mancanza, l'Ufficio sarà purtroppo costretto, per legge, a provvedere alla riscossione coattiva delle somme non versate. Inoltre, i genitori morosi non potranno procedere all’iscrizione al servizio per il nuovo anno scolastico».