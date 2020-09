Allerta meteo anche nel Sannio

BENEVENTO - La Protezione Civile regionale annuncia una nuova ondata di maltempo per le prossime 24 ore nel Sannio e, in città, il sindaco Clemente Mastella scende in campo per disporre le giuste contromisure. Il bollettino, infatti, ha ufficializzato l’allerta dalle 6 di oggi fino alle 6 di domani, e il primo cittadino di Benevento ha lanciato l’invito a prestare massima attenzione e a monitorare le aree alluvionali e i corsi d’acqua che attraversano il territorio. Osservati speciali «ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo, strade-alveo» e altri punti sensibili, oltre ai sottopassi stradali. L’avviso pone l’attenzione anche sul monitoraggio nelle prossime ore delle strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (come i pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie o gazebo) e delle aree alberate del verde pubblico. L’avviso del sindaco Mastella, naturalmente, riguarda lo scenario prospettato dal bollettino regionale, valido per le prossime 24 ore, e dispone anche il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e delle grondaie nel capoluogo, che potrebbero creare pericolo non solo alle auto in sosta ma anche al regolare traffico dei veicoli. Disposta, inoltre, la verifica, da parte di amministratori e proprietari di immobili, di alberi, grondaie, tetti, terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e il sovraccarico delle strutture. Raccomandata, infine, la massima attenzione anche per la circolazione stradale.

