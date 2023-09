Le immagini delle scorse settimane con l'hotspot di Lampedusa stracolmo di persone (oggi è vuoto) hanno fatto il giro del mondo. Prepotentemente il tema dell'immigrazione è tornato al centro dell'agenda politica e ha finito per generare tensioni con alcuni Paesi Ue: Francia in primis per la vicenda Ventimiglia ma segnali di distensione e di collaborazione sono arrivati dopo l'incontro tra i premier Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. In questo miasma di chiusure, veti e «cauzioni» da far pagare a chi arriva c'è chi nelle aree interne del Sannio, fa della solidarietà, dell'accoglienza e della fratellanza, una vera e propria missione. L'associazione «L'Agorà» di Dugenta, da anni, è in prima linea per offrire assistenza: materiale, legale, scolastica e lanciare messaggi di pace e tolleranza attraverso l'arte. Non solo, da qualche tempo Michele Ciervo (tra i volontari più attivi) ha voluto aprire anche ai diversi giovani che vivono nel territorio telesino i cancelli di casa propria.

L'idea è quella di «#ortieportiaperti». Già, lungo le rive del fiume Volturno, non lontano dal centro di Dugenta, Michele ha voluto aprire ai ragazzi migranti e rifugiati il proprio orto bio-solidale dove, dice, «non si vende ma si regala a chiunque viene a trovarmi». Tra pomodorini, insalata e zucchine, dunque, da quest'anno, nell'orto di Michele si coltivano anche ortaggi e verdure africane.

«I semi - spiega - me li ha portati un amico del Gambia e devo dire che dopo averli seminati i risultati sono stati ottimi. Da allora, appena sono stati pronti, una decina di ragazzi africani, anche senza avvisarmi, vengono nell'orto e raccolgono quello che vogliono». Insomma, una piccola grande rivoluzione quella avviata di Michele. Una rivoluzione gentile, fatta a suon di zappa e condivisione. «L'obiettivo - spiega ancora Ciervo - è anche quella di far capire alla gente che non servono cose eclatanti, sono i piccoli gesti, fatti con il cuore, a fare la differenza per questi disperati e restare umani è un dovere».

Quella di Michele però non è solo l'unica attività proposta. Nella sede dell'«Agorà» dallo scorso 19 settembre è partito il servizio civile con cinque ragazzi impegnati nel progetto «A.I.S - all inclusive society» per l'assistenza a immigrati, profughi e a chi scappa dal conflitto russo-ucraino. Scuola d'italiano, compilazione del curriculum, aiuto nell'affrontare i meandri burocratici per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno, un emporio solidale dove trovare ciò che occorre: dai vestiti agli arredi. Un punto di incontro per tantissime persone giunte nel Sannio con la speranza di trovare finalmente pace o realizzare il sogno di una vita quantomeno dignitosa. Ecco allora che puoi imbatterti in chi arriva dall'Africa subsahariana, o dal Bangladesh, dall'India e Ucraina.

C'è Mohamed, meglio conosciuto come NuruB, che grazie all'artista Fabio Biodpi Della Retta - pioniere della street art nel Sannio e apprezzato artista di livello internazionale - ha trovato la sua strada e il modo di esprimersi proprio attraverso l'arte e il suo linguaggio universale. «La fratellanza tra i popoli - dice Manuela Zuzolo tra i fondatori e presidente dell'Agorà - è per noi un valore imprescindibile, una vera ricchezza. In quasi dieci anni abbiamo accolto e fatto sentire a casa decine di ragazzi e nel nostro piccolo vogliamo continuare e contribuire a rendere le nostre comunità aperte e più umane». Il messaggio è allora proprio questo: costruire un mondo diverso è possibile e, impegnarsi nel proprio piccolo, vuol dire abbattere i propri confini e coltivare quell'umanità che a volte nascondiamo.