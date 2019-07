CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 10:38

Sequestrate nel pomeriggio di ieri, in un'operazione condotta da polizia locale di Airola, carabinieri forestali, tecnici dell'Arpac e vigili del fuoco del fuoco di Benevento, circa 800 tonnellate di rifiuti industriali, raccolti in 3300 balle, accatastate da tempo nello spazio retrostante un'azienda nell'area industriale di via Fiego che produce componenti per il settore edile. I materiali, di cui una parte in deterioramento, sono scarti del processo di produzione e avrebbero dovuto già essere stati smaltiti presso apposite società specializzate nel settore.