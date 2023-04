Migliorano le condizioni del medico colpito da infarto nei giorni scorsi

Migliorano le condizioni di, F. P., noto medico beneventano, classe 1955, colpito da un infarto mentre passeggiava nell'area dell'Istituto agrario, in contrada Piano Cappelle, appena fuori dalle mura cittadine. E' ancora in rianimazione ma il trascorrere del tempo consente di ritenere che possa uscire dalla fase critica. Secondo la ricostruzione dei fatti il professionista ha ricevuto le prime cure nell'immediato da una farmacista che passeggiava nella zona con un familiare. La donna, che si è resa subito conto di essere di fronte a una persona con un malore di grave entità, ha provveduto a effettuare le manovre salvavita, in attesa che arrivasse l'ambulanza del 118 che è stata guidata telefonicamente dalla persona che era con lei.