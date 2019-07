Giovedì 11 Luglio 2019, 14:34

Lo aveva lasciato da alcuni mesi, ma lui continuava a tormentarla. Dopo una relazione fatta di vessazioni, insulti, aggressioni fisiche e verbali e continue minacce di morte una giovane donna romena, residente a San Giorgio del Sannio, aveva deciso di troncare la convivenza con un 31enne di un paese vicino, San Martino Sannita. Ma l'uomo non era d'accordo. Tanto che quando il fratello della ex è intervenuto in una discussione tra i due, a casa di lei per dare spiegazioni, lui gli è saltato al collo tentando di strangolarlo e di scaraventarlo dal balcone, colpendolo anche alla testa con un oggetto metallico a punta.Le grida della sorella e della mamma, che nel frattempo avevano già allertato i carabinieri, lo hanno costretto alla fuga. Dopo l'aggressione, l'ex compagna ha trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti dall'uomo. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Benevento a conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura di Benevento e condotte dai carabinieri di San Giorgio del Sannio, hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e per aver tentato di uccidere il fratello della ex.