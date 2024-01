Minaccia il fratello con un coltello, 43enne finisce in carcere

Ha violato il divieto di avvicinamento all'abitazione familiare poche ore dopo aver ricevuto la misura cautelare e l'applicazione del braccialetto elettronico. Per questa ragione un 43enne beneventano, indagato per maltrattamenti nei confronti dei genitori ed estorsione aggravata nei confronti della madre, è stato sottoposto agli arresti in carcere.



Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Benevento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal tribunale di Benevento. L'uomo, dopo l'applicazione del provvedimento, era tornato presso la casa di famiglia minacciando il fratello con un coltello.

"L’intolleranza ai divieti imposti, la scarsa capacità di autocontrollo e la conseguente valutazione della concreta pericolosità in atto dell’indagato - scrive il procuratore Aldo Policastro -, ha indotto il pubblico ministero a richiedere l’aggravamento della misura cautelare già in essere e, in assenza di domicili idonei a sottoporre l’indagato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, secondo la decisione del giudice su conforme richiesta del pubblico ministero lo stesso è stato sottoposto alla misura carceraria".