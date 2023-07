DOMENICA «JUNI»

TABURNO WILD

GEOSITI EXPERIENCE

VAMPIRI IN CORTILE

BENESSERE E ICT

GIOVANI E AMBIENTE

Stasera alle 19 torna la musica presso la cassa armonica dellao con i giovanissimi dell'Ofb Juni. Il repertorio preparato durante il corso con la direttrice d'orchestra Letizia Vennarini, è basato su composizioni originali, proprio allo scopo di dare ai giovani musicisti la possibilità di mettersi alla prova con le pagine orchestrali dei grandi compositori davanti al pubblico presente in villa.Gli appassionati di mountain bike si radunanoIl programma della giornata è ricco: si parte alle 8.30 dall'ex Hotel Taburno, dove sarà possibile registrarsi e ritirare il proprio kit gara (costo d'iscrizione 15 euro). La partenza è prevista per le 9.Un'altra mattinata dedicata agli sportivi è quella in programma a. Legambiente Valle Telesina e Legambiente Valle Caudina con il patrocinio dell'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro e del Comune di Cautano, organizzano un'escursione di 7 km. «Percorrendo il sentiero geologico del Parco del TaburnoCamposauro» è un percorso adatto a tutti che consentirà di ammirare luoghi ricchi di fossili e altri affioramenti geologici. Il ritrovo è a Cautano in piazza Vittorio Veneto alle 9, partenza alle 9.30.prende vita nel prossimo appuntamento di «Cultura in cortile» domani 3 luglio alle 18, nel cortile di Palazzo De Simone, in Piazza Arechi II. Unisannio ospita Francesco Paolo De Ceglia, docente di Storia della scienza nell'Università di Bari e noto divulgatore scientifico anche per Rai Scuola.Domani alle 9.30 presso la sala convegni del padiglione Santa Maria delle Grazie dell'azienda ospedaliera «San Pio» si discuterà di nuove frontiere della sanità digitale e «televisite». Il convegno è organizzato in sinergia con Asl e Ordine dei medici.Martedì alle 15 sarà presentato alla Rocca dei Rettori il progetto «Giovani portavoce dell'ambiente», presentato dall'associazione Dot, risultato vincitore del progetto europeo «KA 154 You» per la partecipazione giovanile, con il partenariato istituzionale della Provincia e della consigliera di parità dell'ente.Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it.