Airola: minorenne minaccia operatore, furibonda lite in un centro d'accoglienza

Momenti di paura, la scorsa notte, in un centro d’accoglienza di Airola dove è esplosa una lite - probabilmente per motivi banali - tra un ospite e un operatore della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, un 17enne tunisino ospite della comunità, avrebbe cominciato a discutere con il 45enne - operatore della casa d’accoglienza - minacciandolo con un coltello.

Il giovane era in evidente stato di agitazione e a far scattare l’allarme sono stati gli altri operatori presenti. Dopo pochi minuti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesarchio e, una volta arrivati i militari, il 17enne avrebbe tentato di lanciarsi da una finestra situata al primo piano dell’edificio.

Nel tentativo di calmare il giovane per scongiurare un tragico epilogo, c'è stata una lieve colluttazione tra il ragazzo e un carabiniere: il militare dell’arma è stato medicato presso l’ospedale di Sant’Agata dei Goti mentre il minore, in evidente stato di agitazione, è stato trasportato presso il pronto soccorso del “San Pio” di Benevento per sottoporsi alle cure dei sanitari.