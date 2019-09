Martedì 10 Settembre 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vostra bellezza più grande «è quella di generare la vita» così il presidente della Provincia, Antonio Di Maria ha accolto le 40 ragazze in concorso per “Miss Grand International Italy” presso la Rocca dei Rettori. Il concorso, per la tappa italiana, si concluderà questa sera proprio nel Sannio, premiando la concorrente più bella che rappresenterà l’Italia in Venezuela, a Caracas dal 9 al 25 ottobre, concorrendo con le altre 90 nazioni. Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Lazio, Umbria, Trentino, Lombardia e Veneto le regioni che le concorrenti, tra i 17 e i 27 anni, rappresentano. E c’è anche la categoria «Mascotte» (13-16 anni). Questa sera in giuria Jo Squillo, Flavio Zerella e Roberta Mercurio di Temptation Island, Raffaella Di Caprio della fiction «Furore». Nell’ambito della serata si terrà anche la premiazione del «Festival Troisi». Spazio anche alla campagna contro la violenza sulle donne, «#diamovocealledonne», in collaborazione con la onlus «Donare è amore» guidata da Pina Pascarella. Un messaggio importante rimarcato dallo stesso Di Maria. Giuseppe Puzio, organizzatore dell’evento, ha precisato che la scelta di tenere la finale nel nostro territorio è nata perché «sono un beneventano doc e non potevo che scegliere la mia bellissima città per uno dei tre concorsi più importanti a livello mondiale. Una città stupenda, non poteva che ospitare 40 bellissime ragazze».