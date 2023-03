Mobilità sostenibile, si accelera per il rilancio del bike sharing

Bike sharing, Comune di Benevento e istituto tecnico industriale "Bosco Lucarelli" intensificano la collaborazione per l'attuazione del progetto "Re-Move" che si propone il recupero delle stazioni di sosta e ricarica e il potenziamento delle forme di mobilità sostenibile sul territorio cittadino.

I dettagli sono stati messi a punto nel corso di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato l'assessore Attilio Cappa, il consigliere Alboino Greco e il dirigente Maurizio Perlingieri per Palazzo Mosti, la dirigente dell'Iti Maria Gabriella Fedele, i docenti Antonio Inglese, Armando Calabrese e Antonio Pepe, Pierluigi Mauta (presidente della Comunità energetica San Giorgio del Sannio), Salvatore Minicozzi per la Provincia, Luigi Travaglione per il Consorzio Asi e Domenico Ialeggio per Geolumer srl.

"Abbiamo garantito - spiegano Cappa e Greco - che il Comune assicurerà il massimo sostegno a questa forma di partnership. Vanno rafforzate, anche attraverso il bike sharing, forme di mobilità alternative all'automobile".