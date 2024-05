In materia di mobilità e collegamenti, viaggiano veloci solo gli annunci. È quanto evidenzia con amara ironia il segretario della Cgil Trasporti Sannio-Irpinia, Giuseppe Anzalone (in foto con Luciano Valle), che denuncia la perdurante arretratezza delle due province in materia. «Si parla tanto di Pnrr, Fondo sviluppo e coesione, investimenti mirati, futuro e svolta per il Sud - evidenzia l’esponente sindacale - però, intanto, nulla di tutto questo avviene, e chi continua a pagare le conseguenze sono studenti, pensionati, lavoratori, e in particolare i residenti nelle aree interne. In Irpinia e nel Sannio, il trasporto pubblico non è una scelta ma una necessità. La rete infrastrutturale ferroviaria e stradale è inadeguata e inefficiente. Ed ecco, purtroppo, che in queste aree, crescita e sviluppo stentano ad approdare, e in modo vertiginoso aumentano le disuguaglianze e la migrazione dei giovani. Il sistema infrastrutturale necessita di interventi mirati per esaltare il valore sociale che assume anche il trasporto pubblico sul piano del diritto alla mobilità, garantendo a tutti la possibilità di usufruirne. Occorre realizzare una vera interconnessione tra le aree con le direttrici principali del trasporto ferroviario regionale e interregionale, e integrare la rete dei bus con quella ferroviaria e le nuove tipologie di trasporto, in maniera da diversificare l’offerta».

«In previsione dell’ammodernamento della rete ferroviaria Eav Benevento-Napoli via Valle Vaudina, vitale per i cittadini dell’area che pagano un gran disagio vista la chiusura della tratta da circa 3 anni - aggiunge Anzalone - con l’arrivo della Alta velocità / capacità Napoli - Bari e l’elettrificazione della linea Bn-Av-Sa, saranno di gran lunga ridotte le criticità attualmente presenti sulle tratte, sia in termini di comfort che di tempi di attraversamento. In tale prospettiva, urge fare chiarezza sul destino della piattaforma logistica in valle Ufita e dello scalo merci a Ponte Valentino: sembra si siano perse le tracce di quelle che erano considerate opere strategiche per la crescita e sviluppo delle aree interne. Si può davvero cambiare il volto dei territori attraverso investimenti mirati, valorizzando anche il patrimonio artistico, storico, culturale e gastronomico, ridando un ruolo di vere mete turistiche all’Irpinia e al Sannio. Meno stress, più accessibilità, aumenterebbero in maniera decisiva la qualità della vita di queste aree. Il confronto pubblico sul tema del gap infrastrutturale tra Nord e Sud, aree costiere ed aree interne - conclude il dirigente cigiellino - non è più rinviabile».