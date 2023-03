Sono 112 gli studenti delle scuole superiori delle province di Benevento ed Avellino che hanno partecipato questa mattina al Contest organizzato dal DING dell’Ateneo degli Studi del Sannio.

L’iniziativa si è tenuta presso il Complesso Sant'Agostino con l’obiettivo di presentare i progetti di edifici in legno resistenti ai terremoti. Si tratta di 33 modellini testati su un tavolo vibrante volto a simulare il terremoto dell’Irpinia dell’80.

«Collaboriamo con l’Università ed in particolare con la facoltà di ingegneria civile con l’obiettivo di motivare i giovani degli istituti superiori spingendoli a mettersi in gioco con l’obiettivo di formare la classe di tecnici e dirigenti del nostro Paese - ha spiegato Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento. L’esercizio degli studenti coinvolti nel contest ha offerto l’occasione di confrontarsi con le sfide del futuro entrando in contatto con coloro che sono interessati a portare avanti progetti di formazione e orientamento. Nella nostra provincia la totalità di comuni si trova in zona sismica 1 e 2 e il 70% degli immobili è costruito prima degli anni ’80. Questi dati mettono in luce l’importanza di intervenire sul patrimonio immobiliare attraverso la formazione e l’inserimento nel mercato del lavoro di professionalità specifiche. Abbiamo deciso, insieme ad i colleghi di ANCE Avellino di finanziare questa competizione in quanto riteniamo indispensabile offrire il nostro contributo a tutti i livelli ed in particolare di premiare il merito».

1° premio 600,00 euro è stato concesso al Carafa Giustiniani Cerreto – studenti: Angelo Maturo; Simone Orsino; Francesco Petrillo

2° premio 400,00 euro De Sanctis D’Agostino Avellino – studenti Errico Caso; Carmelo Follo; Marica Mariano; Sabrina Romano

3° premio 200,00 euro Carafa Giustiniani Cerreto – studenti Marco Fasulo; Lorenzo Fasulo, Giuseppe Iannotti; Vincenzo di Cerbo

Il Premio per il modello architettonicamente più performante di 300,00 Euro se lo è aggiudicato l’I.S.I.S. DE SANCTIS – D’Agostino di Avellino – studenti Colucci Maria Teresa, Luciano Umberto, Melillo Luca,