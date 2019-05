Lunedì 20 Maggio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco Bernardino Buonanno a Moiano (Benevento). In nottata ignoti hanno forzato la porta, si sono introdotti all'interno e hanno dato fuoco a due tavolini in plastica sui quali era disposto del materiale elettorale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della vicina stazione di Airola che indagano sul caso per risalire agli autori del gesto.