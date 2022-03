“Molisannio”, parlamentari tra scetticismo e veleni

Tra Montecitorio e Palazzo Madama prevale lo scetticismo. L'ipotesi Molisannio prospettata dal tandem Toma-Mastella non suscita grandi entusiasmi nella pattuglia parlamentare sannita. Prevedibili, ma meno tranchant di quanto si potesse immaginare, i dubbi del democrat Umberto Del Basso De Caro: «Non sono aprioristicamente contrario, ma ho forti perplessità. In primo luogo rispetto all'approccio scelto per trattare una scelta che sarebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati