Mongolfiere, boom di turisti per i voli

Lunedì 14 Ottobre 2019, 09:06

Boom di visitatori a Fragneto per vedere le mongolfiere in volo. A favorire la notevole affluenza anche le splendide giornate di sole. Unica nota stonata il mancato arrivo del treno storico che, invece, era stato programmato con due corse, sia di sabato che di domenica. «Dopo aver realizzato la tappa del treno storico da Pietrelcina ad Assisi dice Carmine De Camillis, presidente del consiglio comunale - evidentemente la Fondazione Ferrovie dello Stato ha esaurito i fondi e perciò l'azienda ha annullato le corse che erano state programmate proprio in occasione delle mongolfiere. Ciò ha penalizzato i tanti visitatori che da Napoli volevano raggiungere Fragneto a bordo del vecchio treno express». L'evento comunque, nonostante l'assenza del treno storico, ha fatto registrare il sold out anche quest'anno con tante presenze di turisti curiosi e appassionati dei palloni aerostatici. Una magia che attira e che stupisce ogni volta, grazie anche all'accoglienza offerta dal paese con il suo maestoso borgo antico particolarmente attrattivo. Tante famiglie con bambini a seguito, sia di mattina ma soprattutto di pomeriggio, hanno affollato il campo sportivo e le vie del borgo antico.