Stretta sui monopattini elettrici, il centro storico diventa off-limits

BENEVENTO - Giro di vite dell’amministrazione comunale sulla micromobilità elettrica in città. Che si tratti di hoverboard, segway, monowheel o più diffusamente di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, d’ora in poi sarà obbligatorio per tutti, a prescindere dalle età, indossare l’idoneo casco protettivo circolando a bordo dei moderni mezzi per tutte le vie del capoluogo. Inoltre si dovrà «viaggiare» a velocità ridotta (il limite è fissato a venti chilometri orari su carreggiata) ma, soprattutto, sarà vietato transitare a bordo dei monopattini elettrici per le vie dell’area Ztl del centro storico beneventano. È quanto prevede il dispositivo fatto scattare già nella serata di ieri dal primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, che nell’ordinanza sindacale ha anche espressamente chiarito che tutti gli organi di vigilanza saranno subito chiamati a garantire, naturalmente ciascuno per le proprie competenze, il rispetto del dispositivo. Per i trasgressori, previste multe di 150 euro.

Alla luce di questo provvedimento, già esecutivo, ci sarà inevitabilmente maggiore attenzione nei controlli in centro e non solo. È quanto assicura il comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco: «Avvieremo subito i controlli - spiega - con particolare riguardo evidentemente alle strade più affollate, che sono foriere di probabili incidenti e dove si registra il transito di questi mezzi in promiscuità con il traffico e i passanti, per esempio lungo l’isola pedonale sul Corso».