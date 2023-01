Stalli vuoti e niente monopattini in città. Il 2023 beneventano inizia con una novità in campo di mobilità sostenibile. Infatti la società Reby, che da un anno ha messo a disposizione dei cittadini una flotta composta da 130 monopattini e 25 scooter elettrici, comunica che i mezzi presenti in città saranno rimossi per tutto il mese di gennaio, consentendo così il rinnovo della flotta e un nuovo aggiornamento del software presente sui mezzi.

Le operazioni di sostituzione dureranno circa 30 giorni, approfittando anche delle temperature rigide previste. Il servizio tornerà pienamente a regime per febbraio. Il progetto pilota, nato attraverso la sinergia tra la società spagnola, Palazzo Mosti e Confindustria, che gestisce tutta la logistica e la manutenzione dei mezzi che circolano in città, terminerà a giugno, ma non è escluso un rinnovo della convenzione. «La società spiega Alessandro Polverino, responsabile Logistica e Gestione Sharing Mobility per K-City vuole proseguire su questa strada poiché i dati registrati ci dicono che Benevento ha risposto positivamente alla novità. L'obiettivo è aumentare le corse già in primavera».

Da febbraio, quindi, in relazione ai costi applicati all'utenza, la società prevede una serie di tariffe modulate in base alla durata dell'utilizzo, con possibilità di abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili e promozioni che per incoraggiare la mobilità sostenibile, a conferma di quelli che sono stati i dati più che positivi censiti nel primo anno di sperimentazione del progetto. Oltre 26mila le corse effettuate, con una media di 80 km giornalieri percorsi dai guidatori e una media corsa di 1,2 km, centrando l'obiettivo dell'ultimo miglio, ossia il tratto finale di strada da percorrere per raggiungere la destinazione.