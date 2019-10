CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESARCHIO/1 Maria Tangredi Scuole ancora «prese d'assalto»: dopo gli escrementi di topo trovati in alcune aule della scuola elementare di via Matteotti, nella succursale dell'istituto tecnico commerciale «Aldo Moro» sono arrivati gli scarafaggi. Da oggi, in attesa di interventi di disinfestazione, la preside Maria Patrizia Fantasia, in accordo con il consiglio d'istituto ha deciso di istituire i doppi turni. La scuola quindi resterà aperta in quanto solo in alcune aule e in qualche bagno sono...