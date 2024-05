Maxi-controlli nel weekend da parte dei carabinieri di Montesarchio, finalizzati al contrasto della criminalità comune, dello spaccio nonché al controllo della circolazione stradale. Nel corso di un'attività info-investigativa, un quarantenne di Pannarano è stato arrestato perché trovato in possesso di armi con matricole abrase e-o mancanti e munizioni detenute illegalmente presso la sua abitazione. Ora è ai domiciliari. Domenica mattina, inoltre, all'alba è stato arrestato anche un giovane beneventano ma residente a San Leucio del Sannio, perché sorpreso a effettuare un attentato incendiario alla saracinesca di un punto scommesse. Anche in questo caso sono scattati i domiciliari. Inoltre, nel corso dei controlli messi in campo ad Apollosa, è stato fermato un uomo che, per il suo atteggiamento, ha insospettito i militari, i quali hanno esteso il controllo anche presso la sua abitazione, dove sono state rinvenuti un bilancino di precisione e diverse dosi di hashish pronte per essere cedute. Per questo sono scattati ancora gli arresti domiciliari.

In totale, sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, 4 persone tra i 20 e i 32 anni. Sequestrate diverse dosi di hashish e crack. Il servizio ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree più periferiche delle varie contrade dei comuni di Montesarchio, San Leucio del Sannio, Pannarano e Apollosa. Impiegati 31 equipaggi automontati composti da 62 militari dipendenti della Compagnia, controllando 187 persone di interesse operativo e 138 veicoli, con 7 perquisizioni, 5 multe per violazioni al Codice della strada, un sequestro amministrativo.