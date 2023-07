Montesarchio, cumuli di spazzatura abbandonati in strada

Sacchetti di immondizia, colmi di rifiuti di diverso tipo, sono stati abbandonati lungo via Capitorre, una piccola strada a pochi passi dal centro abitato e situata nei pressi di via San Martino, a Montesarchio.

L'episodio, documentato con le immagini attraverso i social, ha suscitato rabbia e indignazione tra i cittadini e i rappresentanti della Sogesi, la ditta incaricata alla raccolta di rifiuti in città che è intervenuta tempestivamente per ripulire la zona invasa dalla spazzatura.

Proprio pochi giorni fa, dopo la notizia dell'importante finanziamento ottentuto dall'ente di Palazzo San Francesco per potenziare la videosorveglianza, il primo cittadino Carmelo Sandomenico aveva evidenziato la necessità di installare nuove telecamere per coprire l'intero territorio comunale anche per contrastare e combattere il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti.