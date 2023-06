Montesarchio, ecco le deleghe assegnate dal sindaco Sandomenico

Questa mattina sono state assegnate le deleghe ai nuovi inquilini di Palazzo San Francesco. Ecco le decisioni assunte dal primo cittadino di Montesarchio, Carmelo Sandomenico.

“Cultura -Turismo - Eventi - Pari opportunità - Beni culturali - Famiglia: infanzia e adolescenza - Volontariato e Associazionismo” alla vice sindaco Morena Cecere. Continuità, rispetto al ruolo ricoperto in passato, anche per l’assessore Antonio De Mizio, delegato a “Politiche sociali e di solidarietà – Istituti recati dalla legge n. 328/200: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e le funzioni di presidenza del coordinamento istituzionale – Sanità”

“Bilancio e tributi - Programmazione economica - Innovazione tecnologica - Politiche di accessibilità - Affari generali” per l’assessore Angela Papa, mentre a Marcella Sorrentino è stata assegnata la delega a “Urbanistica - Pubblica istruzione - Edilizia e manutenzione scolastica - Trasporto e mensa scolastica – Attività produttive e lavoro - Trasparenza, legalità e anticorruzione”. Il settore “Opere e Lavori pubblici”, invece, è stato assegnato all’assessore Cesare Striani.

La fascia tricolore ha suddiviso i compiti anche tra i consiglieri comunali eletti. “Sportello finanziamenti europei – Ricognizione fondi PNRR – Sport e tempo libero” a Domenico Ambrosone; “Transizione ed efficientamento energetico – Rapporti con ACER/politiche abitative – Delega alle frazioni – Protezione civile – Rapporti interistituzionali” alla consigliere Anna Iachetta; “Commercio, fiere, mercato, eventi commerciali e spettacoli” al giovane consigliere Nunzio Nazzaro mentre a Palma Viscione è stata assegnata la delega a "Manutenzione ed arredo urbano – Ambiente e ciclo dei rifiuti". Al consigliere Umberto Schipani, invece, delega a "Sicurezza, polizia urbana e viabilità - Attuazione programma di mandato – Rappresentanza del Sindaco presso altri enti pubblici – Politiche agricole".