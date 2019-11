Manutenzione straordinaria in vista per la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che con l'annesso convento francescano ha una storia lunga 724 anni. Questo luogo simbolo per i montesarchiesi e per la devozione alla Madonna delle Grazie da tempo necessita di interventi, particolarmente urgenti per il cono del campanile che potrebbe essere a rischio caduta. Gli interventi necessari saranno avviati nei prossimi mesi, assicura il sindaco Franco Damiano. La struttura conventuale è infatti di proprietà del Comune pur se da sempre gestita dai frati. Monaci che ormai da tempo non risiedono più nel convento di Santa Maria; fino a qualche mese fa ad occuparsi della struttura e celebrare messa era rimasto un solo frate che, come ricorda Damiano «ha sempre sollecitato i lavori per il campanile». Lavori che avranno un costo di circa 100mila euro ma che rientreranno in uno specifico finanziamento del Gal Taburno. L'ente di piazzetta San Francesco ha infatti partecipato al bando di concorso previsto dalla Misura 7.5.1 del Gal Taburno e quindi richiesto il finanziamento per la sistemazione del campanile.



«Tra le opere in programma - spiega in merito Damiano - abbiamo previsto anche l'intervento che riguarda il campanile del convento di Santa Maria, particolarmente caro a tutto il paese, e poi si tratta di una struttura di proprietà del Comune. Le azioni previste riguardano il cono del campanile e quindi tutta la struttura che lo sorregge». Ma il sindaco puntualizza anche che, comunque, sono previsti interventi di maquillage e ristrutturazione, laddove necessari, per tutto l'edificio. Una parte del convento attualmente viene utilizzato per ospitare gli incontri dalla Gifra, la gioventù francescana, mentre le celebrazioni, non essendoci più frati residenti, vengono fatte in giorni ed orari stabiliti da don Ivan Bosco parroco del santuario della Trinità. «A don Ivan - dice Damiano - va il nostro ringraziamento perché continua la tradizione e la celebrazione delle messe».



Tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è anche quello di rendere fruibile ai turisti il convento. Il cui salone, ipotizza Damiano, «potrebbe essere utilizzato per manifestazioni, conferenze e presentazioni di libri. Ma si tratta di possibilità che saranno messe a fuoco in futuro. Per il momento ciò che ci interessa è la messa in sicurezza del campanile del convento che rientra nella manutenzione straordinaria».



Sui lavori e, in prospettiva, la valorizzazione del convento si registra la convergenza dei consiglieri di minoranza del Movimento 5 Stelle. «Ben vengano i lavori perché sono necessari. Ci auguriamo - dice Orazio Gerardo, capogruppo consiliare pentastellato - che pure i fondi siano spesi nel modo giusto. I lavori per il convento non possono che farci felici». © RIPRODUZIONE RISERVATA