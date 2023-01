Un dj set con una location d'eccezione: la terrazza dell'antica torre di Montesarchio, ripresa da ogni angolazione, per realizzare un video di oltre 10 minuti nato per accendere i riflettori sulle bellezze del territorio, in gran parte racchiuse nel lavoro di Francesco D'Alessio. Il noto deejay di Montesarchio, apprezzato a livello internazionale, selezionando alcuni brani del genere Organic House Downtempo ha dato vita alla selezione musicale Montesarchio Sound Tower. Il video ritrae Checco Dee che, con la sua consolle, raggiunge la cima della torre dove comincia a mixare una serie di brani che fanno da sottofondo musicale a una suggestiva cornice. «La finalità del progetto - ha spiegato il dj caudino - è promuovere il territorio attraverso i mezzi digitalizzati dando ampia diffusione del video per raggiungerr anche tanti utenti non appartenenti alla valle».

Il deejay ha raccontato: «L'idea è nata circa un anno e mezzo fa, in piena estate. Ho scelto un outfit e una consolle molto minimal proprio per far focalizzare l'attenzione su altro: l'obiettivo era dare quanto più spazio possibile alle immagini della torre e del castello: un'area ricca di storia. Il castello custodisce - commenta con orgoglio D'Alessio - uno dei vasi più belli del mondo e ospita un museo bellissimo, curatissimo. Il dj set live è durato più di 2 ore, nel corso delle quali ho cercato di selezionare dei brani che in quel momento mi hanno dato vibrazioni, sensazioni positive. Diverse volte ho chiuso gli occhi e mi sono fatto trasportare in un viaggio bellissimo, difficile da spiegare, e spero di aver trasmesso le stesse emozioni a chi ha guardato e guarderà questo piccolo video».

L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Montesarchio e dal Mansc in collaborazione con l'associazione Sentinelle della Torre. D'Alessio ha ringraziato Pietro Iuliucci, per il supporto tecnico, il videomaker Armando Taddeo che ha realizzato il montaggio, il direttore del museo Enzo Zuccaro e l'assessora Morena Cecere che ha espresso gratitudine nei confronti del dj «per aver prestato la sua professionalità all'azione di promozione di Montesarchio. Francesco pone le sue capacità artistiche al servizio del territorio, evidenziando il profondo legame con le sue radici. Proponiamo a tutti la visione e la condivisione del video come invito virtuale a visitare i siti culturali della nostra città». Secondo Zuccaro «le immagini del castello e della torre con il sottofondo musicale proposto da Francesco, rappresentano un'ottima occasione di promozione del territorio e della sua cultura anche tra il pubblico giovanile, Montesarchio sound tower è un viaggio attraverso la storia della città e degli altri importanti centri della valle Caudina le cui preziose testimonianze archeologiche sono esposte nel Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino».