Montesarchio, sparatoria piazza La Garde giovane gambizzato: ok del Gup al rito abbreviato

Il Gup ha accettato la richiesta di rito abbreviato nel processo che vede imputato Giacomo Doni 41 anni, di Acerra per lesioni aggravate, avendo gambizzato un giovane nel luglio del 2023 a Montesarchio. Nell'udienza odierna il Gup Maria Di Carlo, dopo aver accettato la richiesta del difensore dell'imputato l'avvocato Elisabetta Montano per il rito abbreviato, ha fissato la discussione ed il verdetto per una udienza del prossimo 11 luglio.

In questo processo è anche presente come parte civile l'avvocato Pierluigi Pugliese che assiste il giovane rimasto ferito, Manuel Campanile di 25 anni di Montesarchio.

Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Giulio Barbato ha richiesto per Doni il rinvio a giudizio. Il ferimento a lui addebitato è avvenuto nella notte del 2 luglio 2023. Secondo la ricostruzione dell'accusa Doni raggiungeva piazza Le Garde e, con un revolver calibro 38, esplodeva tre colpi a distanza ravvicinata nei confronti di Campanile.

Il malcapitato era stato trasportato in ospedale, e una segnalazione anonima consentiva ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio di avviare le indagini sul ferimento e risalire all'identità di Doni, nei cui confronti a novembre è stata emessa un'ordinanza che prevedeva l'arresto in carcere.