«Fatte na pizza c'a pummarola ncopp vedrai che il mondo ti sorriderà»: così cantava in una sua nota canzone Pino Daniele pensando ad uno dei piatti più amati dagli italiani. Alla tradizione della pizza marinara e margherita i cui colori sono stati ispirati al tricolore in onore alla regina Margherita di Savoia, oggi si aggiungono centinaia di varianti. E a Montesarchio in occasione della giornata mondiale della pizza il 17 gennaio sarà presentata la pizza Assteas. Ogni pizzeria del paese, anche quelle da asporto proporrà la sua pizza a tema su invito dell'assessora alla cultura Morena Cecere. Iniziativa che l'amministrazione ha promosso in collaborazione con il museo diretto da Vincenzo Zuccaro e con l'istituto alberghiero Moro diretto da Rosa Tangredi. I primi a presentare la pizza Asteass saranno martedì mattina gli allievi dell'alberghiero che ne offriranno anche una degustazione. Poi in serata ogni pizzeria presenterà la propria versione che inserirà nel menù di tutto l'anno.

«Questa pizza - dice Cecere - è un tributo al vaso più bello del mondo. Ogni pizzeria proporrà la sua interpretazione e già c'è stata una risposta collettiva dei pizzaioli che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa con un prodotto che identificherà il territorio». Per Zuccaro «il territorio sannita può vantare una rinomata tradizione enogastronomica e abbinare la nostra offerta culturale con l'importante patrimonio archeologico. Degustare la pizza Assteas è un'occasione per venire al museo».