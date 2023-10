Ancora disagi, a Montesarchio, a causa delle condizioni di alcune strade che, in diversi punti della città, si presentano dissestate. Per questo motivo si rendono necessari continui interventi di manutenzione per rendere le strade cittadine più sicure. La scorsa estate, oggetto di questi interventi è stata via Granatelle, una stradina che percorre una parte del centro storico della cittadina caudina. A poche settimane dalla conclusione dei lavori, però, la strada si presenta di nuovo in condizioni non certo ottimali (vedi foto). Nelle ultime ore è stata evidenziata da numerosi cittadini la situazione in cui versa via Granatelle e gli automobilisti, in particolare coloro che risiedono nel centro storico, chiedono all'amministrazione di intervenire, ancora una volta, per mettere in sicurezza l'area.

APPROFONDIMENTI Ospedale Rummo, manovra da 161 milioni ma pediatria a rischio Dopo l'Hortus sprint per potenziare anche il museo egizio Scontro tra due auto su viale Aldo Moro, due feriti

Intanto, negli uffici di Palazzo San Francesco, amministratori e tecnici stanno lavorando proprio per garantire la manutenzione ordinaria di tutto il territorio comunale programmando una serie di interventi e, attraverso una nota, l'amministrazione di Montesarchio, guidata dal sindaco Carmelo Sandomenico, ha comunicato di aver puntato in maniera decisa sulla manutenzione del patrimonio edilizio cittadino, dagli spazi comunali ai presidi fondamentali, ritenendo il decoro e la funzionalità del paese, in tutte le sue sfaccettature «un elemento cruciale».

«Fin dall'insediamento avvenuto pochi mesi fa - annunciano dall'ente comunale - l'amministrazione ha fissato delle priorità ben precise, dedicandosi alacremente a queste senza ovviamente trascurare l'ordinario. Ricordiamo ad esempio l'intervento per il ripristino della rete fognaria danneggiata dal movimento franoso e per la messa in sicurezza della sede stradale in via Ciesco Porrelle, il ripristino e la messa in sicurezza delle strade comunali via Quarantiello e via Majorana. Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria degli alloggi Erp di Via De Filippo, negli ultimi giorni sono stati affidati i lavori di ripristino degli impianti idrici e di riscaldamento segnalati da alcuni inquilini e verificati dai tecnici comunali, che ringraziamo. All'orizzonte - precisano l'assessore ai lavori pubblici Cesare Striani e la delegata alla manutenzione Palma Viscione - ci sono già diversi interventi come il ripristino del collettore fognario di via San Martino, la manutenzione e le opere di disostruzione della rete di raccolta di acqua piovana in via Sperara e il ripristino dei tratti stradali rurali di via Tora, via Cantravo e via Fievo per consentire la circolazione dei mezzi agricoli».

Inoltre l'assessore Striani ha sottolineato che, come da impegno assunto nel corso della campagna elettorale, sono stati programmati i lavori presso gli alloggi popolari di via Pontecani. In particolare si tratta del rifacimento qualche bagno in alcune abitazioni, oltre agli interventi al sottotetto condominiale. L'assessore ha annunciato che i lavori partiranno entro qualche giorno.