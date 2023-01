Resta impunito chi, soprattutto nelle zone periferiche del paese, continua ad abbandonare in maniera indiscriminata i rifiuti convinto di non essere individuato. Rifiuti lasciati in aree dove non ci sono impianti di videosorveglianza ma a segnalare gli scempi ci pensano i cittadini indignati da ciò che vedono postando le foto sui social.

Nell'area di Monaca II, situata nella parte alta di Montesarchio, dove non vi sono telecamere, infatti, si notano mini discariche di rifiuti elettrici, che dovrebbero essere conferiti nell'isola ecologica di via Badia. Ma gli sversamenti abusivi riguardano anche aree del centro cittadino.

Sui social fioccano gli interrogativi di chi differenzia i rifiuti correttamente, cosa che ha consentito all'ente di piazzetta San Francesco di risultare primo nella classifica di Legambiente sui Comuni ricicloni.

A rendere pulito il paese ci pensano gli operatori della Sogesi, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, il cui lavoro viene vanificato da chi trasforma alcune aree in mini discariche a cielo aperto. «I rifiuti - è il commento sui social di chi spesso transita anche per una passeggiata in località zona Monaca II - che aumentano sempre di più». I cittadini, poi, si domandano «se è così difficile scoprire chi sversa, soprattutto perché si tratta di materiale particolare». Ma i rifiuti sono stati abbandonati anche in altre aree del centro cittadino, dove pure vi sono alcune telecamere come nel caso della zona del parcheggio di via Martiri di Cefalonia e via Domenici.