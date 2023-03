Caos traffico a Montesarchio. Modifiche alla circolazione sono in programma da questa mattina in via Napoli, all'altezza della rotatoria in fase di ultimazione. Circolazione che subirà qualche variazione per alcuni lavori riguardanti la tubazione idrica e l'acqua potabile.

Nuovi disagi per gli automobilisti, dunque, obbligati a percorsi alternativi con la chiusura di parte dell'anello rotatorio che da via Napoli conduce a via Annunziata Vecchia. Il segnale di strada interrotta sarà istituito a 900 metri in via Annunziata Vecchia all'intersezione con via Cerretelle. Poi sarà istituita la direzione obbligatoria diritto in via Napoli, per la corsia di marcia in direzione Caserta nel tratto stradale antecedente il cantiere stradale.

APPROFONDIMENTI Interventi anti-alluvione sui torrenti Tesa e Varco Montesarchio, processo alla società riscossione tributi: il pm chiede tre condanne e un'assoluzione

Automobilisti che quindi da stamattina troveranno una nuova segnaletica a cui dovranno adeguarsi presumibilmente per tre giorni. Questo se i lavori previsti saranno conclusi nei tempi previsti. Inevitabili le difficoltà per la circolazione stradale in un tratto di strada che bypassa il paese ed è ad alta densità veicolare, oltre che attraversata da mezzi pesanti. Lavori, quelli per la realizzazione di una rotatoria, avviati dopo più annunci la scorsa estate e che sarebbero dovuti terminare, almeno in parte lo scorso mese di dicembre in coincidenza con le festività natalizie. Annunci che non hanno trovato riscontro nei fatti e, con una riapertura parziale ed un cantiere ancora aperto. Gli amministratori avevano assicurato da mesi il termine dei lavori, specificando che avrebbero avuto termine con l'apposizione di una scultura al centro della rotatoria. Intervento quindi non terminato in attesa dell'opera, come dichiarato dall'assessore ai lavori pubblici Nicola Striani.

Ieri l'ordinanza di modifica della circolazione. Nuovo piano che andrà ancora una volta ad appesantire alcune strade interne anche per il transito dei mezzi pesanti pur se come assicurano da Palazzo San Francesco, «si tratterà di tempi brevi, salvo imprevisti». Ma i consiglieri di minoranza del M5s sottolineano che «probabilmente i lavori non sono terminati come previsti da tempo per qualche altra problematica che oggi si vuole camuffare». Un'area quella interessata ai lavori, dove tra l'altro si sta registrando anche qualche smottamento ben evidente. «Ci auguriamo - commentano i pentastellati - che anche questi problemi saranno risolti, dopo che da mesi continua a persistere una segnaletica provvisoria e lavori fermi da tempo». «Quanto bisognerà ancora attendere e soprattutto perché?», è quanto chiede il M5s.