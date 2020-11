Due giovani di Morcone, in provincia di Benevento, che viaggiavano a bordo di una Peugeot 306, sono stati fermati lungo la strada statale 372 ed arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Telese Terme perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti in auto e presso le loro abitazioni.

