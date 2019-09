CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Settembre 2019, 12:00

MORCONE - Confermato dal Ministero dell'Interno l'iniziale progetto di realizzazione di un centro di accoglienza per richiedenti asilo nell'ex carcere mandamentale di contrada Piana, nel comune di Morcone. A decretarlo, la comunicazione inviata dal prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, al sindaco Luigino Ciarlo, per mezzo della quale viene autorizzato il riavvio dei lavori, attualmente sospesi. In questo quadro, qualora dovesse emergere l'esigenza di apportare varianti progettuali, l'amministrazione dovrà provvedere a sottoporle direttamente al Ministero.