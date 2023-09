Morcone, riduzione della portata: scatta l'interruzione idrica notturna e pomeridiana

La Gesesa, in una nota, ha annunciato che a causa della riduzione di portata delle sorgenti endogene e dell'elevato assorbimento in rete, sono state disposte le seguenti turnazioni a Morcone: tutti i giorni, chiusura programmata dalle 14 alle 18 (da domani) e dalle 24 alle 6 del mattino successivo (da questa notte). La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione in tutto il centro urbano.

Sempre dalla società che gestisce il servizio idrico, comunicano che il 3 e il 4 ottobre, nell'ambito dei finanziamenti da parte della Regione Campania, saranno effettuati lavori per la messa in esercizio dei tratti di rete sostituiti e per gli allacciamenti all'utenza a Cautano. Prennunciate, dunque, irregolarità nell'erogazione idrica, come bassa pressione e-o mancanza d'acqua dalle 9 alle 18 nella frazione di Cacciano e nelle vie Saverio Zarrelli, Luciarco, Principe, Umberto, Loreto, Dante Alighieri, Coste, Vigne e Mulino delle Esche.

Dalla Gesesa, infine, ricordano che «al termine dei lavori potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità. L'azienda resta a disposizione per le dovute informazioni tramite il servizio guasti al numero 800 511 717».