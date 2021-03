Oggi l'addio a Laura, morta a 22 anni Perizia sul fuoristrada dello schianto

Probabilmente nei prossimi giorni il magistrato che conduce le indagini sull'incidente stradale che sabato scorso in via Paolo VI, in contrada San Vito, alla periferia del capoluogo, ha provocato la morte a soli 22 anni di Laura Leone, studentessa universitaria di Arpaise, deciderà di nominare un perito per esaminare le condizioni in cui era il fuoristrada Nissan Patrol su cui viaggiava la vittima e altri tre giovani, tutti rimasti feriti. Un accertamento richiesto dalla polizia municipale che ha svolto le indagini sul drammatico incidente.

Ieri, intanto, nella sala mortuaria dell'ospedale «San Pio», si è svolta l'autopsia. I periti incaricati dal sostituto procuratore Marilia Capitano sono Umberto De Gennaro, l'anatomo patologo Noè De Stefano e la biologa forense Marina Panei. Gli indagati, al momento come atto dovuto, sono il conducente dell'auto, F.I., 26 anni di San Leucio del Sannio, e il proprietario del fuoristrada, E.L., 35 anni, di Ceppaloni, entrambi destinatari di avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. I due sono difesi dagli avvocati Vincenzo Sguera e Giovanni Rossi. I familiari della ventiduenne, costituitisi parte civile, sono assistiti dall'avvocato Giacomo Papa e hanno designato come loro perito per assistere all'autopsia il medico legale Monica Fonzo. Si è costituito parte civile anche un 31enne di Benevento che era a bordo del Nissan Patrol e che è rimasto ferito: ad assisterlo l'avvocato Roberto Pulcino. I periti nominati, entro sessanta giorni, riferiranno al magistrato i risultati degli esami tossicologici e istologici. Al momento l'ipotesi, dopo l'autopsia, è di un decesso dovuto a schiacciamento.

La polizia municipale del capoluogo, con il comandante Fioravante Bosco ed il capitano Francesco Casale, ha ricostruito le varie fasi dell'incidente e riferito l'esito delle prime indagini alla Procura. Ricostruito l'itinerario percorso dall'auto Nissan Patrol da San Leucio fino al luogo dell'incidente. In viaggio con il Nissan altri due fuoristrada, che, però, al momento dell'incidente avevano già raggiunto la zona della Madonna della Salute.

Oggi si svolgeranno i funerali. La cerimonia è prevista, con inizio alle 15, nella chiesa di San Rocco, ad Arpaise. In concomitanza con il rito funebre il Comune ha disposto il lutto cittadino.





