Morte improvvisa per un 13enne di Benevento che, nel primo pomeriggio di ieri, ha accusato un malore che si è manifestato in seguito a una febbre molto alta. Le condizioni del ragazzo sono precipitate all'improvviso e i familiari hanno sollecitato l'intervento dei sanitari del 118 e sul posto sono arrivate sia l'ambulanza infermieristica che la rianimativa della Croce rossa ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

IL RACCONTO

Tuttavia, all'arrivo al Pronto soccorso del Rummo i medici, decisi a non arrendersi, hanno continuato con le pratiche rianimative senza successo perché il 13enne era già in arresto cardiaco. Lo scompiglio in Pronto soccorso è stato massimo insieme alla ferma volontà dell'equipe di non mollare e di protrarre le manovre rianimative per oltre due ore ma il cuore del ragazzo non ha mai dato segni di ripresa. Con molta probabilità il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo ma bisognerà comunque accertarne le cause che potrebbero essere attribuite a diverse patologie che vanno dalla miocardite alla meningite fulminante.

LO SCENARIO

Attualmente, è tutto da definire ma fino alle 20 di ieri sera i familiari del ragazzino non avevano inoltrato nessuna denuncia alla compagnia dei carabinieri di Benevento. In assenza dell’interessamento delle forze dell'ordine da parte dei familiari, sono stati gli stessi medici del Pronto soccorso a richiedere l'esame autoptico sulla salma, attualmente trasferita all'obitorio del Rummo, che sarà predisposto nei prossimi giorni. Infatti, una morte improvvisa e fulminante che coglie un ragazzino di appena 13 anni necessita di approfondimenti necessari a individuarne il motivo ed eventuali patologie pregresse non individuate. Certo è che negli ultimi anni, sempre più spesso si assiste impotenti a episodi di morte improvvisa che insorge in seguito a una febbre apparentemente riconducibile a una sindrome influenzale oppure a dolori addominali persistenti.

IL PRECEDENTE

Era già accaduto qualche anno fa a tre ragazzini in una fascia di età compresa tra i 12 e i 16 anni, morti in poche ore in circostanze abbastanza difficili da inquadrare.