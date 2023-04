Morto in ospedale l'immigrato volato giù dal balcone in via Napoli a Benevento

E deceduto a mezzanotte presso l'ospedale P. I. A. il nigeriano di 28 anni caduto da un balcone al sesto piano di un edificio a via Napoli al rione Libertà nel tardo pomeriggio di sabato. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Volante della Questura. Il corpo dell'uomo è stato condotto nella sala mortuaria del nosocomio, e la Procura della Repubblica ha deciso che sarà sottoposto ad autopsia. L'uomo viveva in questo appartamento in fitto con tre connazionali. Al momento della caduta erano presenti in due che hanno sostenuto che il giovane non era in perfette condizioni di salute. Saranno le indagini e l'autopsia a stabilire se si è trattato di un suicidio o se la caduta è scaturita in un momento in cui non il giovane non era in possesso del tutto delle sue facoltà mentali. E' infatti possibile che, ubriaco o colto da malore, l'immigrato si sia sporto troppo dal balcone e sia caduto.