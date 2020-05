BENEVENTO - Un volo di nove metri gli è stato fatale. Un 60enne, pensionato, da anni residente nel capoluogo è deceduto mentre l’equipe di neurochirurgia dell’ospedale «Rummo» lo stava sottoponendo a un intervento chirurgico per un trauma cranico che aveva riportato nella caduta dal balcone al terzo piano della sua abitazione in via Iandoli, nella zona di Santa Maria degli Angeli. Un dramma consumatosi ieri mattina poco dopo le otto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo voleva sistemare una sbarra di una tenda da sole collocata su un balcone della sua abitazione, il cui meccanismo di avvolgimento probabilmente non era funzionante. Ultimo aggiornamento: 23:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA