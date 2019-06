Mercoledì 12 Giugno 2019, 03:00

BENEVENTO - Ha subito gravi ferite alle gambe ed è ricoverato in prognosi riservata al reparto di Ortopedia dell’ospedale «Rummo» dove è stato trasportato in codice rosso, Pietro Mazzucco, 77enne di Morcone travolto ieri mattina dalle lame della sua motozappa. Sono gravi le lesioni e le fratture multiple e scomposte riportate alla gamba destra. Un incidente che ha rischiato di avere conseguenze ancora peggiori se l’attrezzo si fosse ribaltato sul corpo del malcapitato. Il dramma si è consumato nell’autorimessa della casa, in contrada Canepino, in cui l’uomo risiede con la moglie, immediatamente dopo aver messo in moto la macchina agricola prima di cominciare a lavorare nel terreno circostante. Secondo una prima ricostruzione, inavvertitamente, l’agricoltore avrebbe inserito la retromarcia del mezzo agricolo e un lembo del pantalone si sarebbe impigliato nelle lame della motozappa.A dare l’allarme sono stati i familiari che, attirati dalle grida del pensionato, hanno allertato immediatamente i soccorsi.