Movida violenta, chiusura di 10 giorni per un locale del centro

BENEVENTO - Nuovo provvedimento del questore nell'ambito del contrasto alla movida «violenta» nel centro di Benevento. «Per porre un freno ai comportamenti inurbani connessi alla movida», si legge nella nota della questura, è stata disposta la chiusura per 10 giorni di un circolo ricreativo nel centro storico. Gli agenti della divisione della Polizia amministrativa hanno notificato al titolare del locale il provvedimento. Proprio qualche giorno fa nei pressi di questo locale in piazza Piano di Corte si era registrata un'aggressione con un coltetto che ha portato al ferimento di un 37enne e su cui la Squadra mobile ha avviato le indagini. Per lo stesso fatto, il questore aveva già emesso - la scorsa settimana - un daspo urbano nei confronti di una delle persone coinvolte. Altre misure analoghe erano state notificate, per un fatto diverso, a 5 giovani che, nelle prime ore del 17 gennaio, nella stessa zona, avevano partecipato ad una rissa; nella circostanza la rissa era stata provvidenzialmente interrotta dalle “Volanti” della Questura mentre le misure di prevenzione erano state predisposte dal personale della divisione anticrimine della Questura, diretta dal vicequestore Angelo Lonardo.