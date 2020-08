Movida movimentata. Quello appena terminato è stato un fine settimana decisamente più vivace del solito con molteplici casi finiti sui verbali delle forze dell'ordine tra venerdì e sabato. Ad aprire la serie venerdì notte è stato il ferimento di uno straniero con un'arma da taglio da parte di un beneventano. L'episodio si è verificato lungo corso Garibaldi all'altezza di piazza Torre dove erano presenti ancora molte persone. Non gravi le ferite riportate dall'uomo ma l'accaduto ha destato un certo allarme sociale data la rarità di vicende analoghe. Lite con ferite anche nella notte di sabato, ancora in centro. Due immigrati e un italiano sono venuti alle mani nei pressi dell'Arco di Traiano per cause non chiarite. Pronto l'intervento della squadra volante della questura che ha acquisito le prime informazioni sui fatti e chiamato i soccorsi. Pochi i giorni di prognosi anche in questo caso. E curiosamente dall'episodio è scaturito un ulteriore intervento della polizia. Un uomo in transito nella zona a bordo di un'auto si è fermato e ha inveito minacciosamente nei confronti dei due immigrati coinvolti nella lite, indicandoli come responsabili di presunti danni pregressi alla vettura. Appurata la infondatezza delle accuse i poliziotti lo hanno inizialmente invitato ad allontanarsi per poi inseguirlo e fermarlo avendone notato il comportamento irregolare al volante. L'uomo è risultato positivo all'alcol test e pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza. Difficile stabilire in quale misura i fatti siano riconducibili al by night cittadino o se invece la concomitanza temporale nel weekend vada considerata casuale. Le location dei fatti e l'eccesso di alcol conclamato nel caso del guidatore denunciato fanno propendere per un nesso abbastanza stretto con il mare magnum del divertimento tra i vicoli. Accadimenti che comunque sono ancora imparagonabili per gravità a quelli che si verificano in altri contesti ma pur sempre capaci di far scattare qualche campanello d'allarme tra i residenti del centro storico.

Sul conto della movida va senz'altro ascritta la sanzione verbalizzata nei confronti di un'attività commerciale di via Flora che nella notte di sabato ha violato le ordinanze sindacali in materia di orari di esercizio. Ampiamente sforato il limite massimo delle 3 con clienti ancora assiepati numerosi come verificato dalle forze dell'ordine. È toccato invece alla polizia municipale il «privilegio» di elevare la prima multa per mancato utilizzo della mascherina. Destinataria una ragazza di giovanissima età che oltre a non rispettare le prescrizioni di legge sull'obbligo di indossare i dispositivi di protezione si è deliberatamente rifiutata di ottemperare al richiamo della pattuglia della polizia municipale impegnata a presidiare l'imbocco alto di corso Garibaldi all'altezza di piazza Castello. La giovane si è finanche data alla fuga costringendo gli agenti all'inseguimento conclusosi con la vana richiesta delle generalità. Minorenne non in possesso di documenti, la violazione sarà notificata ai genitori. E si è sfiorato persino il bis intorno alle 2, sempre al check point di piazza Castello dove un uomo sulla trentina ha respinto i moniti dei vigili invocando la possibilità di non indossare la mascherina in luoghi aperti e privi di assembramenti. Tesi ritenuta difficilmente sostenibile dai vigili essendo il centro storico ancora densamente frequentato anche a quell'ora. In questo caso non sono scattate sanzioni ma l'uomo è stato accompagnato alla propria vettura. Da segnalare la durata molto limitata dei controlli con il termoscanner operati dalla associazione di protezione civile. A mezzanotte i volontari convenzionati con il Comune hanno lasciato i varchi cedendo il testimone alle forze dell'ordine non dotate però di dispositivi per il controllo della temperatura.

