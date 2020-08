LEGGI ANCHE

Si allunga la lista degli «allergici» alla mascherina multati dalla polizia municipale.si è aggiunta nella tarda serata di sabatoesidente in un comune limitrofo al capoluogo. Fatale alla ragazza il diniego ostentato in risposta ai richiami dei vigili che non hanno potuto fare altro che verbalizzare la condotta illecita secondo la recente ordinanza del ministero della Salute che ha imposto l'utilizzo dei dispositivi tra le 18 e le 6 anche all'aperto nei luoghi forieri di assembramento. Tale è stato giudicato l'imbocco di corso Garibaldi da piazza Castello dove il comandante Fioravante Bosco ha contestato la violazione alla ragazza. Sale così a cinque il numero dei multati dalla entrata in vigore della disposizione che, peraltro, era stata anticipata da analogo provvedimento del sindacoVigili e forze dell'ordine sono dovuti intervenire sabato anche per censurare l'autista di un mezzo pesante che ha incredibilmente percorso l'interodove è stato finalmente bloccato dopo aver pericolosamente viaggiato in mezzo ai numerosi pedoni presenti. Si trattava di un camion cabinato di notevoli dimensioni che aveva trovato aperto il varco basso del Corso a causa della rimozione della fioriera in calcestruzzo posta a barriera anti sfondamento. Circostanze attenuanti che potrebbero comunque non esimere gli autori, riconducibili a ditte operanti per «Città Spettacolo», dalla notifica della violazione da parte della polizia municipale.Da segnalare inoltre il formarsi di capannelli a rischio nei vicoli caldi della movida con mascherine che troppo spesso non sono restate sulla bocca. Situazioni paradossali se si considera che proprio per evitare il pericolo assembramenti erano stati annullati i concerti di Geolier e Ghali previsti nel fine settimana. Il manipolo interforze guidato dalla questura è comunque intervenuto con insistenza richiamando molti passanti all'obbligo di legge.LA VIOLENZAPolizia che è dovuta entrare in azione in piena notte in via Calandra dove il titolare di un bar ha denunciato un'aggressione con percosse. Motivo del gesto il diniego opposto dall'esercente a due giovani che avrebbero voluto consumare un drink quando era ampiamente trascorso l'orario di chiusura. In risposta al veto del barista uno dei due ragazzi gli avrebbe sferrato un pugno provocandogli lesioni comunque lievi. I due sono fuggiti in auto.© RIPRODUZIONE RISERVATA