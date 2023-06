Stop alla musica a mezzanotte e servizi di vigilanza attivi nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Benevento. Nel primo giorno di controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale, un bilancio più che positivo: la movida, infatti, ha ampiamente superato lo stress test del weekend messo alle spalle. Anche ieri, come d'abitudine, i locali della buffer zone del capoluogo sannita sono stati presi d'assalto da molti avventori ma, come da ordinanza firmata venerdì dal sindaco della città, Clemente Mastella, tutti gli esercenti commerciali della zona hanno rispettato la nuova normativa che dispone il divieto di diffusione musicale sia all'esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, sia all'interno dei locali qualora abbia carattere saltuario e rappresenti un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale.

Il diktat mastelliano, ovvero una sorta di "coprifuoco del divertimento" in determinate strade, dunque, è stato fatto rispettare dalle forze dell'ordine che hanno presidiato i vicoli del divertimento, con i caschi bianchi diretti dal capitano Emilio Belmonte, responsabile del servizio. «Occorreva un cambio di prospettiva nella gestione dei momenti di spensieratezza e socialità spiega Luigi Marino, presidente del comitato di quartiere Centro storico di Benevento - se un quartiere, ormai statisticamente, accoglie la stragrande maggioranza di giovani, non può prescindersi da regole chiare e da un continuo controllo circa il loro rispetto».

Comportamenti positivi, dunque, in linea con il rispetto delle nuove zonizzazioni acustiche e dei decibel da non superare nelle aree ritenute particolarmente protette, con il centro storico letteralmente ammutolito dall'ordinanza antimovida, che andrà avanti anche durante l'estate, quando saranno tante, però, le iniziative messe in campo da istituzioni e privati: eventi che da metà giugno, fino quasi alla fine di agosto, caratterizzeranno in maniera importante la città e i quartieri, con cinema all'aperto, musica e concerti. I caschi bianchi hanno controllato minuziosamente il rispetto delle regole, per far fronte alle criticità denunciate dai cittadini e dai comitati di quartiere, che nel corso degli anni hanno registrato problemi di tranquillità e riposo derivanti dalla diffusione ad alto volume della musica proveniente dall'esterno dei locali ed esercizi commerciali cittadini e dai luoghi di aggregazione urbana.

«Vogliamo augurarci che questo nuovo piano di azione possa essere quello giusto per garantire una maggiore serenità a tutti. La vera differenza la faranno le forze dell'ordine, unica possibilità che le regole previste vengano rispettate» prosegue Luigi Marino. Ma le nuove limitazioni potrebbero essere un ulteriore colpo al settore della movida, tema che in città resta caldissimo, dopo la sentenza della Cassazione che ha dato ragione a una coppia di residenti in causa contro il Comune di Brescia, con gli imprenditori sul piede di guerra che difendono il loro operato e temono ripercussioni sugli introiti economici che rischiano seriamente di essere dimezzati dalla nuova ordinanza comunale. Abbiamo sempre rispettato le regole - spiega il titolare di un noto locale della zona non credo che questa ordinanza risolverà il problema della movida. I residenti hanno diritto a vivere in tranquillità ma noi imprenditori dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter lavorare».

Dello stesso avviso anche un altro gestore di un baretto in zona piazza Vari. «Non credo che la soluzione sia quella di effettuare controlli random magari anche in attività sane, considerando che la questione movida a Benevento è ben diversa rispetto ad altre città campane». Intanto, per il prossimo fine settimana, proseguiranno i controlli nella zona rossa del divertimento, con gli agenti della polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale pronti a verificare il rispetto delle norme legislative e dell'ordinanza sindacale da parte dei locali. «Il provvedimento di stop alla musica è ancora una volta la scelta più facile che però viene presa sulla pelle di tanti imprenditori e lavoratori del centro storico, che da anni, anche dopo le chiusure imposte dall'emergenza pandemica, stanno investendo in questa città e provano ad offrire un sano divertimento ai pochi giovani e turisti che arrivano nel capoluogo il venerdì e il sabato sera» rimarca un altro gestore di un cocktail bar del centro storico.